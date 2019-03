Fytspaad Ofslútdyk 3 jier ticht, lilke fytsers prate mei Rykswettersteat

In wurdfierder fan it Fytsersbûn ferwachtet dat Rykswettersteat de protestearders yn de mjitte komt. Dat kin net oars, want der is ûnrêst, neffens it fytsersbûn. De hope is dan ek dat it fytspaad yn de simmer wol iepengiet, of dat de perioade fan trije jier ynkoarte wurdt. Dat soe al in soad skele, neffens it bûn.