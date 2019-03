Tbs easke foar man dy't syn freondinne gizele

De fertochte hat in lang strafblêd. Neffens in saakkundige hat er in psychiatryske steurnis en is er ferslaafd. Hy is al ferskate kearen behannele, sûnder resultaat. Njonken de selstraf en de tbs easket justysje ek in kontaktferbod fan fiif jier. De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.