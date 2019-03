Fûgelekers moatte blauwe hoanskrobber en katûle yn Waadgebiet hâlde

Spesjale ekers op de Waadeilannen en yn it Noarden fan Nederlân moatte foarkomme dat seldsume fûgels út dy gebieten ferdwine. It tal briedpearen fan bygelyks de blauwe hoanskrobber en de katûle is "heel fragiel", stelt Vogelbescherming Nederland, dat de fûgelekers yn opdracht fan it Waddenfonds oanlein hat.