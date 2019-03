Arno Brok: "Hege opkomst is fan belang foar ús provinsje"

Brok wol der ek net oan dat it komt troch it net bekend wêzen fan de provinsjale politisy. "In pear fan ús deputearren binne wol bekend, ek op nasjonaal nivo. As we it ferlykje mei oare provinsjes, dogge ús deputearren it wol aardich", seit de kommissaris. "It is wol sa dat gemeenteriedsferkiezingen mear op it netflues steane fan de minsken. Mar de provinsje makket as middenbestjoer wol it ferskil. We dogge in soad. Der is gjin grut projekt mooglik sûnder de stipe fan de provinsje. Sjoch nei Kulturele Haadstêd, mar ek op it mêd fan ynfrastruktuer en iepenbier ferfier. Dat kin net sûnder de provinsje."

Hy hopet dus dat elkenien syn of har stim woansdei útbringt. "Minsken moatte gebrûk meitsje fan har demokratysk rjocht. Dat kin ien kear yn de fjouwer jier, dus it is wichtich dat se nei de stimbus geane."

Us partijprogramma's, ús listlûkers en ús partijen

Yn lanlike media giet it in protte oer de Earste Keamer en lanlike politisy krije alle oandacht. Wurde de provinsjale ferkiezingen dêrmei net kaapt? "It moat oer ús provinsjale parlemint gean", seit Brok. "Dit binne ferkiezingen foar Fryslân. Fansels is der in yndirekte relaasje mei de lanlike polityk, mar it giet om ús partijprogramma's, ús listlûkers en ús politike partijen."

"De Earste Keamer is in 'chambre de réflexion': in part fan ús parlemint, mar wol mei in distânsje. Se meitsje sels gjin wetten, mar toetse de wetjouwing. It wurdt wol hieltyd politiker, mar dat is gjin goede saak. De leden wurde ek net streekrjocht keazen troch de ynwenners fan Nederlân, mar troch de leden fan Provinsjale Steaten. Dat bart aanst yn maaie. It aksint moat woansdei lizze op it belang fan Fryslân."

Foar it belang fan Fryslân

Twa fan de sechstjin Fryske partijen dogge net mei oan de debatten: DENK en Forum voor Democratie. Sy wiene ferline wike - lykas de PVV - ek net by de ferkiezingsjûn fan IepenUP en beide listlûkers wurken ek net mei oan de ferkiezingsrige fan it Omrop-radioprogramma No Yn Fryslân. "Dat se minder sichtber binne yn it politike debat, is in kar dy't se sels meitsje." Dêrnjonken wennet de listlûker fan DENK, Serkan Soytekin, bûten de provinsje. "Op it momint fan de ynstallaasje, moat elkenien yn de provinsje wenje", seit Brok dêroer.

Dat sein wurdt dat it beide partijen allinnich mar te dwaan is om de Earste Keamer, kin Brok neat oer sizze. "It past my as kommissaris net om dêr in stimpel op te setten", seit er. "Ik fyn wol dat de partijen rinne moatte foar saken dy't fan belang binne foar Fryslân."