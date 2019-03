Wetterpeil yn Fryske marren en fearten sakket nei normale stân

Dat de wetterstân wer sakket, komt omdat fan tiisdei ôf de spuikapasiteit nei de Waadsee wer tanaam is. Dêrneist hat ûnder oare it Woudagemaal op De Lemmer sûnt ferline wike tiisdei oan it draaien west om oertallich wetter ôf te fieren.

110 milimeter rein

Troch it pak rein fan de lêste tiid wie dat peil omheech gien. Yn totaal foel der de ôfrûne twa wiken 110 milimeter rein. It grûnwetter yn de boppeste lagen is dêrtroch oeral wer aardich op peil. Oer it effekt op de grûnwetterstân wurdt pas oer in wike mear dúdlik. Dan hat it grûnwetter him stabilisearre.