Ljouwerter (40) fertochte yn 'cybercrimesaak' fan hûnderttûzenen euro's

Foar it ûndersyk, dat begjin 2018 úteinset is, wurket de plysje yntinsyf gear mei de banken. Sy melde net allinne fertochte finansjele transaksjes by de plysje, mar blokkearje ek fuortendaliks rekkens, as se tinke oan fraude. It wurdt dan foar de plysje folle ienfâldiger om beslach te lizzen op it jild. Dat kin dan werom nei de rjochtmjittige eigeners. It wichtichste is dat de fertochte der dan net mear by kin.