UPDATE: Utslaande brân yn garaazje Droegeham is ûnder kontrôle

De brânwacht is tiisdei oan de ein fan de moarn oproppen foar in brân oan de Tsjerke Buorren yn Droegeham. Dêr stie in garaazje yn de brân, mei dêryn in studio. Om 12.45 oere hinne wie de brân ûnder kontrôle. De garaazje kin as ferlern beskôge wurde.