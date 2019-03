Wiebo de Vries: "We kinne ús problemen net trochskowe nei nijere generaasjes"

Reagearje op de stelling: De provinsje as bestjoerslaach kin wol ôfskaft wurde.

"Seker net. De provinsje hat in wichtige rol, bygelyks as it giet oer de ynfolling fan de romte. Fryslân is de moaiste provinsje fan Nederlân. Dat hâlde wy allinnich sa as wy soarchfâldich omgean mei de natuer, it lânskip en de bebouwing."

"De provinsje giet ek in wichtige rol spyljen by de útfiering fan it klimaatakkoart. De provinsje kin befoarderje dat elkenien meidocht: gemeenten, boeren, bedriuwen, boargers, ynstellingen en maatskiplike organisaasjes. Wy moatte de goede dingen op de goede skaal en yn de goede folchoarder dwaan."

Hoe wol dyn partij de Friezen better/mear belûke by de provinsjale polityk?

"It begjint dermei dat wy sjen litte wêr't de provinsje oer giet. Dat provinsjale polityk ferskil makket foar minsken. Wy moatte as Fryske Steaten en kolleezje troch de provinsje lûken bliuwe om te hearren wat der spilet en om minsken te belûken by de grutte útdagingen dêr't wy mei ús allen foar steane. Dêr hawwe wy alles en elkenien by nedich."

Telefyzjeprogramma's lykas Zondag Met Lubach en De Wereld Draait Door geane gauris oan de haal mei kampanjefilmkes. Hoe geane jimme dêr mei om?

"Dêr kinne wy wol tsjin, al moatte wy sa no en dan al even slikke. Wy geane it debat net út de wei. Wy sjogge it as in útdaging om ús boadskip noch helderder te meitsjen."