Gedicht: 'Skip fûgel lân' fan Dichter fan Fryslân

Boppe de Waadeilannen rint ien fan de drokste skipsfeartrûtes fan Europa. Begjin jannewaris gie it mis doe't it Panameeske frachtskip MSC Zoe 345 konteners mei gefaarlike stoffen en plestik rotsoai ferlear. In ekologyske ramp. Mei de gas- en sâltwinning de safolste oanslach op it Waadgebiet dat sûnt 2009 'Unesco Werelderfgoed' is.

De Waddenvereniging skreau ferline wike oer alle troep yn see: 'Microplastic en piepschuimkorrels en andere rotzooi van de MSC Zoe zullen langdurig in het zeemilieu verblijven met gevolgen voor het zeeleven en uiteindelijk ook de mens." Nei in kuier oan de kust by Wierum skreau Fryslândichter Eeltsje Hettinga, it gedicht 'Skip fûgel lân'.