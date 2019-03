ChristenUnie wol net yn selde Europeeske frakje as Forum voor Democratie

Tegearre mei de SGP is de ChristenUnie al in moai skoft oansletten by de ECR-fraksje, mar de ôfrûne jierren wie de gearwurking net altyd noflik. Der wie gauris spul yn de konservatieve fraksje oer útienrinnende ûnderwerpen as Brexit en de pulsfiskerij. De ChristenUnie krige ek yn de eigen politike famylje lang net altiten stipe foar de eigen foarstellen.

Nei de Europeeske ferkiezings sil it politike lânskip yn it Europeesk Parlemint nei alle gedachten bot feroarje. De kristendemokratyske EPP is fan doel om de Hongaarske partij Fidesz fan premier Orban út de fraksje te setten, omdat dizze partij him yn eigen lân ûndemokratysk gedrage soe. Fidesz sjocht yn de konservatieven in gaadlik alternatyf, te grutte argewaasje fan Adema. "It klimaat yn de konservatieve fraksje wurdt foar ús wol hiel guur, as Forum voor Democratie en Fidesz dêr beide ynsitte." Yn sa'n fraksje heart de ChristenUnie net thús, seit de partijfoarsitter. "De fraksjefoarming bart fansels pas nei de ferkiezings, mar lit ik it sa sizze. Ik kin my neat foarstelle by ChristenUnie en Forum voor Democratie yn ien fraksje yn Europa."