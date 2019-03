'Utgean fan it slimste senario, ôfskale kin letter altyd noch'

Der kin mar better fan it slimste útgien wurde. It earste inisjatyf foar it opskalen leit by it Iepenbier Ministearje, dy't mei it slimste senario rekken hâlde moat. Letter ôfskale kin altyd noch. Efternei wurdt noch wolris sein dat in reaksje oerdreaun wie, lykas as by it sluten fan in skoalle yn Leiden nei in driichbrief. Dochs is dat noch altyd folle better, as efternei fêststelle dat jo te min dien hawwe.

Dat der oer in pear dagen ferkiezingen hâlden wurde, hat neffens Rijpma gjin rol spile. "De afweging om deze draaiboeken te volgen wordt los van dergelijke omstandigheden genomen."