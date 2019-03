Gemeente stekt 1,8 miljoen euro yn Cornelis Troost Atelier Ljouwert

It jild is bedoeld foar de renovaasje fan it gebou oan de Cornelis Trooststrjitte dat grutte gebrekken hat. Der is lekkaazje, yn 'e winter is it der roetkâld en der binne stikkene plafons. Op it stuit hawwe tsientallen keunstners en ambachtslju foar net folle jild in plak yn de âlde ambachtsskoalle, mar it is net ideaal.

Waarm

It Cornelis Troost Atelier is yn hannen fan de gemeente. Der binne ôfspraken makke mei de brûkers oer de hierprizen. As it gebou opknapt is, wurdt de hierpriis 75 euro de fjouwerkante meter. De gemeente is op dizze wize wis fan ynkomsten, sadat de ynvestearing út kin.

"De gemeente soarget derfoar dat it net mear lekt. It is der waarm en de stookkosten bliuwe beheind. Betingst is wol dat de gebrûkers ynvestearje yn it eigen atelier, yn de gong of yn de mienskiplike romtes", seit wethâlder fan kultuer Sjoerd Feitsma.