Ferd Crone: "Je ziet dat het zo kan gebeuren"

Alle plysjeburo's yn it hiele lân, dus ek yn ús provinsje, wurde wol pertinint bewaakt. "Dat is puur uit voorzorg, want je weet nog niet wat er aan de hand is. Zit er bijvoorbeeld een hele groep achter of niet?" En it is net foar neat, seit Crone: "Je kunt beter opschalen en daarna afschalen, dan helemaal niet opschalen terwijl het daarna veel erger blijkt te zijn. Je zet hoog in, zodat iedereen weet wat-ie moet doen: de politie, de GGD, de Veiligheidsdienst, de ambulance."

Ek in moskee op It Hearrenfean krige te hearren dat se ticht moasten. Ek dat wie út foarsoarch, seit Crone. "Want iedereen weet natuurlijk wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd. Er is altijd een risico. Maar tot nu toe is het gelukkig rustig. Dat is ook de kracht van Nederland. Als er iets gebeurt: blijf rustig en steun elkaar."

It draaiboek folgje

As soks bart, witte alle partijen wat se dwaan moatte. "We hebben daar draaiboeken voor", leit Crone út. "Mensen laten in zo'n geval het normale werk uit handen vallen en volgen het draaiboek. Want stel het blijkt heel groot te zijn, dan wil je dat je alle partijen ter plekke hebt: politie, ambulances, enzovoort. Dat is de standaardprocedure. Daarom is het ook goed dat we dat hebben voorbereid."