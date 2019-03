Earste finalewedstriid UNIS Flyers is 'Wedstriid fan de Wike'

Kwa prizen falt it seizoen fan de Flyers oant no ta wat ôf. Allinnich de Ron Bertelingskaal, de supercup, waard wûn yn it begjin fan it seizoen. Fierders grypte de ploech fan coach Mike Nason njonken de beker en de Nederlânske titel. "Dan kinne jo konkludearje dat der wol druk stiet op de finale fan de BeNe-League", seit sportferslachjouwer Andor Faber. "It is allinnich noch efkes ôfwachtsje wa't de tsjinstanner wurdt. Geleen en Herentals spylje noch in tredde en beslissende heale finale."

De earste wedstriid wurdt freedtejûn spile op Thialf. Om't it de 'Wedstriid fan de Wike' is, stjoert Omrop Fryslân it duel live út op de webside en yn de app. Sportferslachjouwer Freark Wijma fersoarget it kommintaar, tegearre mei de blessearre UNIS Flyers-spiler Lars den Edel.