Rembrandttentoanstelling Fries Museum lûkt 76.000 besikers

De Rembrandttentoanstelling krige fan it publyk in 8,5 as sifer. It Fries Museum hat ek ûndersyk dien nei it publyk. Dêr docht út bliken dat 58.000 minsken spesjaal foar Rembrandt en Saskia nei Ljouwert ta kaam binne en dat se sawat 2,4 miljoen útjûn hawwe yn de stêd. Te tinken falt dan oan jild foar oernachtingen en iten.