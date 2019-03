Friezen yn Utrecht: "Gelukkig kunnen we melden dat ze veilig zijn"

Op in oar plak yn Utrecht jout Wytze Bijleveld út Kollumersweach les op in MBO-skoalle. Mar fan lesjaan komt no neat mer, seit er: "Iedereen is nu continu het nieuws aan het volgen. We hebben het er vooral over met de studenten. Op smartboards hebben we live de NOS, om zo alles mee te krijgen."

It drigingsnivo yn de provinsje Utrecht is no it heechst. Minsken kinne dus net de gebouwen út. "We hebben te horen gekregen dat we hermetisch zijn gesloten", seit Bijleveld. "De hele school is dus dicht en er kan niemand in of uit. Veel mensen hangen aan de telefoon, om even te laten weten dat ze veilig zijn. Onze receptie wordt aan een stuk door gebeld door voornamelijk ouders die bezorgd zijn over hun kind. Gelukkig kunnen we melden dat ze veilig zijn."