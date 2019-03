"Sâltwinningkonvenant is goed foar hiel Harns"

Deputearre Michiel Schrier wie nammens de provinsje Fryslân belutsen by it opstellen fan it konvenant. Ek hy is wiis mei de útkomst. "Zo'n convenant helpt zeker. Het besluit tot zoutwinning is al genomen. Dan ga je kijken hoe je het beste om kunt gaan met de zorgen die mensen hebben. Dat heeft de Stichting Bescherming Historisch Harlingen op een goede manier opgepakt. Er zijn gesprekken met mij geweest, met Economische Zaken en met de gemeente. Dan zie je toch dat je samen een heel mooi meetnet kunt oprichten, met een onafhankelijke informatievoorziening richting de omwonenden. Dit neemt hopelijk een aantal zorgen van de omwonenden weg."

Ut it skuttersputsje komme

Earder al waard der in soartgelyk ynisjatyf naam, doe om in lûdsmjitnetwurk om de Fleanbasis Ljouwert oan te lizzen. Deputearre Schrier: "Dit initiatief laat zien dat, als iedereen een beetje uit de schuttersputjes komt en gezamenlijk probeert de schouders eronder te zetten, je iets moois kunt bereiken. Maar het zegt nog niets over de uitkomst. Ook zo'n geluidsmeetnet rondom de vliegbasis of het meetnet hier in Harlingen kan resultaten opleveren die zorgen dat je toch weer in actie wilt komen."

Oan de doar rammelje

De fraach bliuwt wat de provinsje Fryslân dwaan kin as it misgiet yn Harns. Schrier: "Bij alle gas- en zoutwinning geldt het hand-aan-de-kraanprincipe. Als er ergens een signaal komt van 'het gaat niet goed', dan gaat de kraan dicht. Zodra we dit signaleren, gaan we op de deur van het ministerie rammelen en zeggen: het moet stoppen."

Fraachtekens by fierdere plannen

Nettsjinsteande it konvenant bliuwt de provinsje Fryslân tsjinstanner fan fierdere gjin gas- en sâltwinning. Schrier: "Je moet je afvragen of de gas- en zoutwinning onder het wad goed is. Wij als provincie zetten er grote vraagtekens bij. Wat doet het met de natuur en met de economische waarde van het wad? Maar we hebben helaas niet de bevoegdheid om dat tegen te houden of te stoppen. Iemand anders geeft de vergunningen, maar we willen wel opkomen voor de belangen van Fryslân. Daar is dit een eerste stapje in."