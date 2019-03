A32 wurdt minder hobbelich; dyk tydlik ticht

De A32 tusken It Hearrenfean en Ljouwert wurdt minder hobbelich. Begjin april wurde twa stikken dyk fan nij asfalt foarsjoen. It giet dan om it stik tusken it knooppunt It Hearrenfean en Haskerdiken en tusken Grou en Wurdum. De dyk moat dêrfoar ôfsletten wurde. Dat wurdt dien fan freedtejûn 5 april oant moandeitemoarn 8 april.