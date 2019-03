Rinie van der Zanden: "Zuiniger en duurzaam omgaan met alle grondstoffen"

Rinie, sizze wy do of jo?

"Dat mag u/je zelf weten."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"De afgelopen vier jaar deed de Partij voor de Dieren voor het eerst mee en ik was dus baanbreker. Ik heb veel ervaring opgedaan. Dat heeft inmiddels al aardig wat vruchten afgeworpen. Onze fractie vormt een uitstekend team en ik voel me door hen zeer gesteund."

"Ik heb gemerkt dat wij met één zetel zeker invloed hebben waar het gaat om thema's als dierenwelzijn, natuur, milieu en een leefbare aarde. We moeten zuiniger en duurzaam omgaan met alle grondstoffen, want we hebben geen Planeet B."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Marianne Thieme. Haar besluit om naast de acties van dierenwelzijnsorganisaties als Wakker Dier ook de politieke arena in te gaan om met haar kennis en knowhow in de Tweede Kamer invloed uit te oefenen, lukte in 2006. En dat was uniek in de wereld. Intussen zijn er wereldwijd achttien zusterpartijen."

"Marianne Thieme weet waar ze het over heeft, is een doorzetter en blijft altijd vriendelijk. De uitspraak van Mahatma Gandhi - 'eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan bestrijden ze je en dan win je' - is haar tot grote steun geweest in die eerste jaren."