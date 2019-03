Ljouwerter Lyceum organisearret foar it earst in ferkiezing foar learlingen

It Ljouwerter Lyceum is ien fan de skoallen yn Nederlân dêr't dizze dagen ferkiezingen foar de learlingen organisearre wurde. It Lyceum docht dat foar it earst. Alle rom 1000 learlingen kinne moandei harren stim útbringe op de partijen dy't meidogge oan de Steateferkiezingen fan kommende woansdei.