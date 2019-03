Wurk oan oardel kilometer nije kaden yn Terherne leit op skema

Oannimmer Knol Akkrum is al begûn mei it wurk, dat yn maaie klear wêze moat. Jeroen Tingen fan Knol leit út wat der krekt bart. "We moeten van tevoren precies weten waar de buizen liggen voor stroom, gas en water. Als we iets raken, heb je meteen problemen. De stalen damwanden zetten we voor het hout, waarna we dat verwijderen. Het is een tracee van anderhalve kilometer, dus dit is een project van een redelijk grote omvang."