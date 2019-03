Wieteke Cramer wiis mei einbedrach feiling foar Van Deutekom: "Paulien soe grutsk op ús wêze"

De reedrydpakken fan Sven Kramer en Suzanne Schulting hawwe in hiel soad jild opbrocht. "Dy beiden sieten boppe de tûzen euro", seit Cramer grutsk. "Myn eigen pak smiet ek noch hûndert euro op. Dat jout ek in hiel goed gefoel."

Ferwurking fan it ferlies

Oan de ein fan de jûn hawwe de froulju de sjampanje iepene. "Ik bin der wis fan dat Paulien oergriislik grutsk op ús wêze soe", fertelt Cramer. "Dit soart mominten helpt ús wol by de ferwurking fan it ferlies, mar it feroaret neat oan de situaasje. Paulien komt der net mei werom. Mar ús freonskip is sa hecht, dat is geweldich."