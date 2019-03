Fakbûn FNV oer pensjoenmanifestaasje: "Wy ferwachtsje sa'n tûzen minsken"

Jansma is bliid mei de grutte stipe foar de manifestaasje. "Us wichtichste boadskip is dat wy foar elkenien in fatsoenlik pensjoen wolle, ek foar de ZZP'ers en flekswurkers. De manifestjaasje is dan ek foar elkenien dy't wurket. It moat foar elkenien mooglik wêze om mei 66 jier op te hâlden. Ast sjochst hoe lang ast wurkje moast, dêr wurdt nimmen bliid fan. Der moat ek tiid wêze om te genietsjen fan wasto opboud hast."

Swiere beroppen

Boppedat is de FNV net te sprekken oer de list mei saneamde 'swiere beroppen', dy't earder mei pensjoen mei. Neffens Jansma ûntbrekke dêr in hiel soad beroppen op. "Dizze list is nochal selektyf, fine wy. It is oan minsken út de sektor sels om te sizzen hokker beroppen swier binne."