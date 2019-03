BFVW kriget help út de loft by beskermjen fan fûgelnêsten

Teade de Boer fan Wommels hat de taak op him naam om it hiele projekt te lieden. "By it meanen, ride de boeren stadich en se tinke der goed om oft der noch fûgels op de nêsten sitte. Mar dochs giet der noch wolris in nêst de messen yn. As wy dat foarkomme kinne, moatte wy dat altyd dwaan."