Jimmy Tuinstra jongste debutant ea op WK iisspeedway

De sport wurdt dominearre troch Russen. Daniil Ivanov wûn sneon, Dinar Valeev snein. Beide dagen bestie de top fjouwer út allinnich mar Russen.

It wie sneon de sechsde en snein de sânde race fan it WK iisspeedway. Takom wike binne der wedstriden yn Berlyn en oer twa wiken binne der twa races foar it WK yn it Thialf-stadion. Tuinstra hat dêrfoar al in wild-card krigen.

Tuinstra syn heit Johnny wie ek jierren lang de bêste iisspeedwayer fan Nederlân.