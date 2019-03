UNIS Flyers op 'e nij yn finale BeNe-League

De ploech fan coach Mike Nason pakte yn Luik in betide foarsprong. Ronald Wurm skeat raak doe't de Flyers powerplay hiene. Lang duorre dy foarsprong net, want Thomas Matheson soarge twa minuten letter foar de 1-1.

Mei foarsprong lêste perioade yn

Yn de twadde helte kaam UNIS Flyers op 'e nij foar. By dûbelde powerplay makke Tony Demelinne de 2-1. Bulldogs Luik kaam wer op gelikense hichte, ditkear troch Bryan Henry. De Flyers giene lykwols mei in foarsprong de lêste perioade yn. Mei in wrap-around soarge Jasper Nordemann foar de 2-3.

Betiid yn de lêste perioade ferraste Aldo van Aalderen Luik-goalie Tom Prodi: 2-4. Klear wie it noch net, want Matheson brocht de spanning werom mei syn twadde treffer. Tsien minuten foar tiid wie it ferskil lykwols alwer twa treffers, om't Nordemann wer skoarde.