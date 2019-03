Trije lytse Salomon Levy's foar teäterstik Kollumer Oproer

Alle 19 jonges tusken de 10 en 14 jier songen it liet fan Ciske de Rat mei sjonger Syb van der Ploeg. Yn it foar waard de jonges útlein wat it Kollumer Oproer wie en wa't Salomon Levy wie: in joadske jonge, dy't diskriminearre en pest waard. Om it foar de spilers net te dreech te meitsjen, binne der trije lytse Salomons útkeazen foar de rol yn it stik: Brian van der Meulen, Gerjan Keizer en Rowan Vis.