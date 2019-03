Moandei aksjedei foar pensjoenen: moarns betiid gjin NS-treinen

De bedriuwen lizze it wurk del tusken 6.00 oere en 7.06 oere. Dy 66 minuten binne symboalysk, want se wolle fan 66 jier ôf mei pensjoen kinne. Ek nei 7.06 oere is it noch net sein dat it treinferkear direkt goed rint. De NS advisearret reizgers om koart yn it foar de reis te plannen.

"We geven dit signaal nu af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken", seit Henri Janssen fan FNV Spoor. "Dit gaat om een fatsoenlijk en tijdig pensioen voor iedereen."

Mear aksjes

Der wurdt op mear plakken aksjefierd. Sa sille ûnder oare plysjes moandeitemoarn om 7.00 oere mei 66 kilometer it oere nei Den Haag ta. Dat dogge se ûnder oare oer de A28 út Grins wei. Mooglik dat it dêrtroch ek op de oare diken ekstra drok wurdt.

De FNV hâldt moandei op ferskate plakken, wêrûnder yn Ljouwert, in pensjoenmanifestaasje. Se sammelje om 11.30 oere op it Saailân. Dêr komme in tal sprekkers en dan folget in stoet troch de stêd.