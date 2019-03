LDODK na winst in Amsterdam zeker van derde plaats

Voor tegenstander Blauw-Wit stond de wedstrijd van zondag in het teken van het afscheid van Marc Broere. Hij is topscorer aller tijden in de Korfbal League met 1561 treffers in 257 wedstrijden. Na achttien seizoenen speelde hij zondag zijn laatste thuiswedstrijd.

LDODK al wis fan play-offs

LDODK wist al dat de derde plaats het hoogst haalbare was. Bij verlies was de ploeg van Henk-Jan Mulder op z'n laagst vierde geworden. Vorige week was LDODK al zeker van de play-offs.

In de halve finale om de landstitel speelt LDODK tegen de nummer twee. Dat is nu nog PKC. Het kan ook TOP nog worden, maar dan moet die ploeg volgende week verliezen.

LDODK speelt in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Fortuna. Die ploeg staat nu vierde, maar is nog niet zeker van de play-offs.