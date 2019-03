LDODK nei winst yn Amsterdam wis fan tredde plak

Foar tsjinstanner Blauw-Wit stie de wedstriid fan snein yn it ramt fan it ôfskied fan Marc Broere. Hy is ivich topskoarer yn de Kuorbal League mei 1561 treffers yn 257 wedstriden. Nei achttjin seizoenen spile er snein syn lêste thúswedstriid.

LDODK al wis fan play-offs

LDODK wist al dat it tredde plak it heechst helbere wie. By ferlies hie de ploech fan Henk-Jan Mulder op syn leechst fjirde wurden. Ferline wike wie LDODK al wis fan de play-offs.

Yn de heale finale om de lânstitel spilet LDODK tsjin de nûmer twa. Dat is op it stuit PKC. It kin ek noch TOP wurde, mar dan moat dy ploech takom wike ferlieze.

LDODK spilet yn de lêste kompetysjewedstriid thús tsjin Fortuna. Dy ploech stiet no fjirde, mar is noch net wis fan de play-offs.