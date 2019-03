Yngong en parkearplak azc Burgum bliuwe op selde plak

It azc yn Burgum, dêr't útprosedearre asylsikers in plak hawwe, stiet sûnt it jier 2000 oan de Elingsloane. De gebouwen binne oan ein en dêrom is wurke oan in nij ûntwerp.

De nije wyk is opset mei trije hofkes mei dêromhinne de wenten. Yn de hofkes binne auto's net wolkom. Der binne boartersplakken foar de bern. Yn it midden fan de wyk leit it aktiviteitegebou en oan de noardkant it kantoargebou.