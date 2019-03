Dykgraaf: kearntaken fan wetterskip troch klimaatferoaringen hieltyd wichtiger

By it radiodebat die bliken dat se ferskillend tinke oer tal fan saken. Fia stellingen koenen se oanjaan oft se it der mei iens wienen (tafel mei it griene kleed) of dat se it der net mei iens wienen (tafel mei it reade kleed).

Drûchte

De debatten giene bygelyks oer wat te dwaan by drûchte. Moat it wetter dan earst nei de boeren of dochs nei de natoer? Is it de taak fan it wetterskip om it sâlter wurden fan de grûn tsjin te gean? Moatte biologyske boeren minder wetterskipsbelesting betelje? Moat elkenien meibetelje oan klimaatmaatregels?