Olde Riekerink oer it ferlies fan de Feansters: "De eerste helft was slecht, de tweede was heel slecht"

Henk de Jong, trainer fan De Graafschap, wie fansels wol wiis mei de trije punten. It slagge syn ploech om it suksesfolle keningskoppel Vlap/Lammers út te skeakeljen. "We hienen in goed plan, ast it keningskoppel derút hellest, krije de sydkanten it ek lestich. Dat hat te krijen mei druk sette."

Hoe fielt it om te winnen yn it Abe Lenstrastadion? "It is wol apart. Der sitte ek allegear freonen op de tribune, en dêr winne we fan. Dat is wol moai."

Cambuur

En dan de fraach dy't al in pear dagen boppe de merk hinget: giet De Jong werom nei Cambuur no't ôfrûne wike dúdlik waard dat Cambuurtrainer Hake fuort giet en De Jong earder oanjoech by De Graafschap fuort te gean? Wie it in statement dat De Graafschap yn it giel en blau spile? De Jong is him dêr net fan bewust. "Dat wie tafallich."

Mar hat der al kontakt west mei de Ljouwerter klup? "Der spylje in pear dingen, dêr kom ik op werom. Oare wike moat alles klear wêze. Ik oerlis mei Sandor, dat is myn maatsje, we geane moai tegearre troch, we snappe elkoar blyn." De kâns dat dizze wike ergens in hanteken set wurdt, is hiel grut. "Ik wol der net yn ombongelje. Dêr fyn ik neat oan."