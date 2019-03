Harkemase Boys wint nei comeback tsjin ASWH

Yn Hendrik-Ydo-Ambacht like it de ferkearde kant op te gean foar de Harkemase Boys. Nei in heal oere fuotballen wie it nammentlik al 2-0 foar ASWH. Earst skoarde Peter Verhoeve in strafskop en dêrnei makke Lester Pires de twadde.

Comeback fan de Harkiten

De ploech fan coach Tieme Klompe, dy't troch in skorsing net op de bank siet, stie lykwols foar de rêst alwer op 2-2. Yn de 40ste minút kopte Robert Stelpstra in foarset fan Pier Veldman binnen. Net folle letter leit Stelpstra de bal klear foar Henny Bouius dy't de lykmakker makke.

Dermei wie de comeback noch net kompleet foar de besikers. Jochem van Putten wie de spiler dy't foar de trije punten soarge troch yn de 72e minút de 3-2 te meitsjen.

Troch de winst stiet Harkemase Boys op it 7e plak mei 42 punten út 25 wedstriden.