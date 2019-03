ONS Snits wint mei 4-3 fan SJC Noordwijk

ONS-trainer Paul Raveneau is bliid mei de oerwinning. De earste helte wie dreech. De hurde wyn spile de fuotballers parten. Nei in eigen goal fan Serge Fatima en in penalty fan SJC, stie it 0-2. Mar ien minút foar rust skoarde spits Yumé Ramos de 1-2. "Dan ga je wel iets prettiger de rust in", seit Raveneau.

Ramos wist ek de lykmakker te meitsjen, mar doe wist SJC wer op in foarsprong fan 3-2 te kommen. Dat wie koart foar de ein fan de wedstriid en doe waard it spannend. Gonzales wist de 3-3 te meitsjen en Ramos makke fuort dêrnei it winnende goal foar ONS.