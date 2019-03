Alyda Norbruis: "It hat in rouproses west"

No, in dei letter, fielt se har wat better oer har twadde plak. "Ferlieze heart der by en ast sjochst wêr ik wei kom, dan moat én mei ik hiel tefreden wêze mei dy sulveren plak." Yn 2012 die Norbruis foar it earst mei oan it WK baanhurdfytsen. Dêr wûn se foar it earst goud. In 2015 stie de teller op mar leafst seis wrâldtitels en noch mear nasjonale titels.

Blessuere

Alyda komt út in djip dal. Se kampt al in pear jier mei in ferfelende blessuere. Troch in fernauwing fan de slachier yn har lies, oan har rjochter skonk, kin se net alles mear. "Kinst it fergelykje mei in knikte túnslang. Der giet noch wol wat wetter troch hinne, mar lekker rint it net", leit Alyda út. Mei in blessuere in sulveren plak winne is dan dochs net sa slim, mar Alyda is hurd foar harsels. Dat is nedich om sa fier te kommen yn de sport, seit se. "Foaral my tsjinslaggen lykas dizze."