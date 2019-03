FIDEO: De hichtepunten fan UNIS Flyers - Luik Bulldogs

De UNIS Flyers spilen freedtejûn harren earste duel yn de 'best-of-three' searje, yn de striid om in plak yn de finale fan de BeNe-League. Einstân: 4-2. Yn de 'best-of-three' searje is it 1-0 foar de Feansters. Yn dizze kompilaasje de hichtepunten fan it earste iishockeyduel yn de heale finalen BeNe-League tusken de UNIS Flyers en de Luik Bulldogs.