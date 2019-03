HEA! It Peugeotmuseum yn Wurdum

In Frânsk doarpspleintsje mei in 'boulangerie' en in kafee en dêr tuskenyn antike Peugeots. Sa sjocht it auto-museumke fan Piebe Haaima fan Wurdum derút. Haaima is wat oan it ôfbouwen fan syn wurk as autohanneler, mar de auto's loslitte kin hy net samar. En dus makke hy syn 'mancave' yn it âlde gebou fan it famyljebedriuw.