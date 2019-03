Sander de Rouwe: "Ik kin oeral it ferskil meitsje"

Sizze wy do of jo?

"Do."

Wêrom bist listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"Ik gean elke dei mei in laits nei Ljouwert, der is noch genôch wurk te dwaan. Myn frou fynt it goed en it CDA rekkenet op my. Troch ûnderfining, entûsjasme en in goed netwurk kin ik oeral it ferskil meitsje."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Dat is senator John McCain út Amearika. In altyd striidbere en moedige man, dy't syn fijân ferjoech, stânpunten doarde te feroarjen en ree wie kompromissen te sluten. Hy kaam as kriichsfinzene fan Noard-Fjetnam en letter as politikus net allinnich foar himsels op, mar tsjinne it algemien belang en syn neisten."

Wat is it earste dat der feroaret as dyn partij yn it kolleezje komt?

"Der komt mear romte om nije wenningen te bouwen yn doarpen. Leefberheid begjint mei wurk en it fine kinnen fan in wenning. De banegroei yn Fryslân groeit hurder as gemiddeld yn Nederlân, de wenningbou mei no net achterbliuwe. We hawwe de ekonomy wer oan de praat krigen, dus no oan it wurk mei mear wenningen. Foar jong en âld."