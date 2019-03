Wedstriid en boek betinke 'razziawedstriid' fan 21 maaie 1944 yn Snits

Yn Snits wurdt tiisdei 21 maaie in betinkingswedstriid spile om stil te stean by it feit dat eksakt 75 jier lyn by it fuotbalduel tusken de distrikten Noord (mei Abe Lenstra) en West (mei Kick Smit) in razzia útfierd waard. Dêrby binne troch de Dútsers 21 manlju oppakt. Twa binne úteinlik stoarn.