"Frisismen wurde hieltyd bewuster brûkt as grapke"

Troch it ûndersyk kaam Anna derachter dat frisismen hast net mear brûkt wurde yn de sprektaal. Neffens har binne der noch wol 'djipfriezen' dy't wat ûnhandich binne mei it Nederlânsk, mar wurde frisismen no faak bewust brûkt op sosjale media, yn ferskes of boeken.

"Tsjintwurdich wurdt it faak as humor brûkt, as grapke, mar foarhinne wie it echt in ûnbewust taalferoaringsstikje. Trochdat it Nederlânsk in soad ynfloed hat op it Frysk, komt dat tsjintwurdich eins net mear foar."