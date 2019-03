Kazemattenmuseum krijgt bijzondere voorwerpen: helm, batons en officiersstokje

De voorwerpen zijn geschonken door zijn oudste zoon professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. "Bob" Mijjer was de grootvader van de bekende cabaretier Jochem Myjer.

De voorwerpen krijgen een prominente plek in de opnieuw in te richten zoeklichtkazemat (VII) die medio mei zal worden geopend in de nieuwe herinrichtingsfase.