Kazemattenmuseum krijt bysûndere foarwerpen: helm, batons en offisiersstokje

Mei de foarwerpen hat it Kazemattenmuseum foar it earst in helm yn eigendom dy't werklik droegen is by de striid op Koarnwertersân yn 1940.

"Bob" Mijjer wie yn de maaiedagen fan 1940 de befelhawwer fan de troepen dy't op Koarnwertersân de sykljochten betsjinnen. En hy wie de iennige beropsoffisier fan Koarnwertersân dy't de Twadde Wrâldoarloch oerlibbe. Syn fierder militêre karriêre late ta de rang fan generaal-majoar fan de sjeny.