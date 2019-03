Alde winkel yn Ljouwert moat nij kreatyf moetingsplak wurde

Sy binne de inisjatyfnimmers fan it graffityprojekt Writers Block, in grut projekt mei muorrekeunst yn de Ljouwerter binnenstêd. Se ha freed har kantoar iepene dat tagelyk ek in romte is dêr't begjinnende ûndernimmers foar kwealik jild in wurkplak hiere kinne.

"Alles hier is te koop", seit Serge Hollander. Hy jout in rûnlieding troch it eardere winkelpân fan Bever sport. Hy en Peter Reen sochten en lokaasje foar in kantoar foar Writers Block. "En toen bleek dat we veel ruimte over hadden. Peter had daar wel een plan voor."

Reen: "Ja, ik ben zelfstandig ondernemer en ik weet nog heel goed dat het lastig is om als beginnend ondernemer een werkplek te vinden. Die kunnen we hier bieden. Het is niet duur, maar wel erg leuk".

Wurk fan Fake

Hollander rint nei de efterside fan it gebou. Dêr hingje keunstwurken oan de muorre. "Dit is de plek waar wij werk tentoonstellen van de kunstenaars die in de stad werken. We openen nu ook een expositie met werk van de kunstenaar Fake. Dat is de man die in de Haniasteeg in het centrum van Leeuwarden de muurschildering 'Dance, Dance Dance' maakte."