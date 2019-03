Utjeften provinsjes: Fryslân teart it meast yn op 'e reserves

2019

Yn de begrutting foar 2019 hawwe alle provinsjes mear útjeften as ynkomsten. De provinsjes losse dit op troch yn te tearen op 'e reserves. Fan alle provinsjes moat Fryslân it measte jild út 'e sparpot helje; it hat hûndert miljoen euro nedich om de begrutting rûn te krijen.

Dêrnjonken is Fryslân in relatyf rike provinsje. Om't wy net in soad ynwenners hawwe, krije we relatyf in soad jild út it provinsjefûns fan it ryk. Dat jild wurdt ek goed bestege.

Elke provinsje jout jild út oan ferskate tema's, lykas ferfier, miljeu en regionale berikberens. Fryslân is op trije tema's 'lânskampioen'. Wy jouwe foar elke ynwenner, fan alle provinsjes, it measte jild út oan de fersterking fan de regionale ekonomy, oan miljeu, enerzjy en klimaat, en oan kultuer en monumintesoarch.