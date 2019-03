Japanner Murakami en Russyske Golikova winne De Zilveren Bal

Reedrydshow

It publyk yn Ljouwert krige opnij in spektakulêre reedrydshow te sjen mei in soad leven en ljocht. De fjirde edysje fan it evenemint like wol wat minder besikers te lûken as oare jierren. De Friezinnen Anice Das, Femke Kok, Femke Beuling en Moniek Klijnstra berikten de heale finale fan it toernoai. Tjerk de Boer pleatste him krekt net foar de heale finale.

Sprintster Floor van den Brandt naam ôfskied fan it reedriden; foar har wie de Zilveren Bal har lêste offisjele wedstriid.