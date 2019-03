René Hake: "Met vertrouwen naar de volgende wedstrijden"

Doelpuntemakker Kevin van Kippersluis wie tefreden oer de wedstriid. "We hadden een plan besproken, ik denk dat dat aardig uitgepakt is. Ik denk dat we 90 minuten lang in de wedstrijd geweest zijn, waar we vaak nog wel eens een wedstrijd met twee kanten hebben gehad."

Ek man of the match Sam Hendriks wie bliid mei it spul. "Ik vond dat we vanaf de eerste minuut goed speelden en de druk erop hielden. We dwongen meteen veel af en we creëerden kansen. Dat was goed vandaag." De spits skoarde sels twa kear, in tredde goal waard ôfkard. "Maar twee goals en drie punten zijn ook lekker."

"Beide benen op de grond"

Cambuur docht it mei seis punten út twa wedstriiden efkes hiel goed. "Richting de play-offs staan we er ook weer goed voor", seit Van Kippersluis. "Maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan."