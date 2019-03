UNIS Flyers docht goeie saken yn heale finale BeNe-League

De Flyers iepenen nei tsien minuten de skoare. Op de powerplay wie it Ronald Wurm dy't raak skeat. Goed fiif minuten letter wie it wer raak, op 'e nij troch in powerplay. Dizze kear wie it Jasper Nordemann dy't skoarde, út in rebound. Gau dêrnei skoarde ek Adam Bezak troch de puck fanôf links heech yn de goal te sjitten.