Lykspul Drachtster Boys tsjin Drs. Vijfje, nei weromdraaid doelpunt

It earste doelpunt fan de wedstriid kaam op namme fan Aruni Westerhout-Slagter. Rap dêrnei kaam Vijfje op likense hichte. Vesna Veltrop skoarde foar de ploech út Grins, nei't de bal tsjin har oan sketten waard.

Jessie Prijs sette Drachtster Boys yn it ferfolch fan de wedstriid mei de holle op 1-2. Ut in frije traap koe Drs. Vijfje lykwols weromkomme.

Weromdraaid

In doelpunt fan Anita Vellema op it alderlêste momint like de winst foar de Drachtsters feilich te stellen. Nei beried fan de skiedsrjochter waard it doelpunt lykwols weromdraaid en bleau it 2-2 yn Grins.