Cambuur wint foar it earst sûnt novimber wer ris yn eigen hûs

Sterke twadde helte

Yn de twadde helte gong Cambuur fol op de oanfal. Al gau wie der in grutte kâns foar Sambissa, mar syn skot gong neist. In minútsje letter kaam Cambuur der opnij út, mar dizze kear wie de einpass fan Sambissa in proai foar de PSV-ferdigening. Jong PSV besocht ek oan te fallen, mar koe eins gjin grutte kânsen kreëarje.

Cambuur tocht in kertier foar tiid op 3-0 te kommen doe't Sam Hendriks in foarset fan Sambissa tsjin de touwen skeat, mar hy stie bûtenspul. Dêrnei krige Hendriks yn it sechstjinmetergebiet de bal nei in flater fan de Jong PSV-ferdigening. Ditkear stie er net bûtenspul en skeat hy de 3-0 dochs noch binnen.

Earetreffer Jong PSV

Fiif minuten foar tiid koe Jong PSV noch skoare. Lennerd Daneels skeat de bal hurd efter doelman Mous en sette dêrmei de 3-1 einstân op it skoareboerd.